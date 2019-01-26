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Арья Старк раскрыла тайну финала "Игры престолов"

17:47
  • суббота
  • 26 января 2019

Она рассказала о своем отношении к сериалу

Актриса из Великобритании Мэйси Уильямс, которая сыграла в знаменитом сериале "Игра престолов" Арью Старк, рассказала о том, каким будет финал истории. По ее словам, вряд ли кто-то будет доволен тем фактом, что сериал закончится.

При этом она подчеркнула, что очень гордится решающим восьмым сезоном. Но ее саму не радует факт окончания истории, которая стала частью ее жизни, передает Sky News.

Ранее американский канал HBO рассекретил дату выхода заключительного сезона сериала. Первый эпизод появится на экранах уже 14 апреля. В видеоролике выжившие члены семьи Старков обнаруживают в усыпальнице родового замка Винтерфелл свои статуи. Они начинают готовиться к новой битве.

Изначально финальный сезон планировали выпустить летом. Но телекомпания решила не заставлять фанатов сериала так долго ждать.

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Арья Старк из сериала "Игра престолов"
Арья Старк из сериала "Игра престолов"
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