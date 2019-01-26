ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак устроила скандал в студии телеканала из-за Виторгана

17:30
  • суббота
  • 26 января 2019

Ее вывел из себя вопрос о произошедшем с режиссером Богомоловым

Нервы телеведущей Ксении Собчак, похоже, уже не выдерживают. Ее довела ситуация с мужем Максимом Виторганом.

Теперь бывшая кандидат в президенты России устроила скандал в студии телеканала НТВ. Там она должна была прокомментировать драку между Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. На сайте телеканала говорится, что она резко отреагировала на соответствующий вопрос журналистов.

21 января Максим Виторган и Константин Богомолов устроили драку на улице в центре Москвы. СМИ отмечали, что актер приревновал жену к режиссеру.

Позднее сам Виторган рассказал, что незнакомые люди начали присылать ему сообщения о Собчак. Якобы они видели жену актера в компании Богомолова. В ответ Виторган оставил странное сообщение в соцсети.

Главное сегодня
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.