Собчак устроила скандал в студии телеканала из-за Виторгана

Ее вывел из себя вопрос о произошедшем с режиссером Богомоловым

Нервы телеведущей Ксении Собчак, похоже, уже не выдерживают. Ее довела ситуация с мужем Максимом Виторганом.

Теперь бывшая кандидат в президенты России устроила скандал в студии телеканала НТВ. Там она должна была прокомментировать драку между Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. На сайте телеканала говорится, что она резко отреагировала на соответствующий вопрос журналистов.

21 января Максим Виторган и Константин Богомолов устроили драку на улице в центре Москвы. СМИ отмечали, что актер приревновал жену к режиссеру.

Позднее сам Виторган рассказал, что незнакомые люди начали присылать ему сообщения о Собчак. Якобы они видели жену актера в компании Богомолова. В ответ Виторган оставил странное сообщение в соцсети.