Россия припугнула Францию на заседании СБ ООН

Это произошло во время обсуждения ситуации в Венесуэле

Представитель России в ООН Василий Небензя обратился к странам Европы в связи с ультиматумом, который они выдвинули президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По его мнению, они полностью игнорируют суверенитет Боливарианской Республики.

В частности, он обратился к представителю Франции Анне Гёген. "Как бы вы отнеслись к тому, если бы Россия предложила обсудить в СБ ООН вопрос "ситуация во Франции и протестов "желтых жилетов" - вы бы расценивали это как превенцию?" – отметил он. При этом Небензя подчеркнул, что на самом деле российская сторона такого предлагать не собирается.

А еще Небензя обратился к коллеге из ФРГ Кристофу Хойсгену, сообщает ТАСС. "Вы не призываете к нахождению взаимопонимания между политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения мира и спокойствия. То, чем вы занимаетесь, не называется превенцией, а называется подстрекательством", - подчеркнул он.

Комментируя ситуацию в целом, Небензя отметил, что кризисы лучше предотвращать, а не разрешать. При этом разрешать кризис в Венесуэле страны Европы предлагают, выдвигая "абсурдный восьмидневный ультиматум". "Вы полностью игнорируете суверенитет Венесуэлы, навязывая ей устраивающие вас решения", - добавил он.

Ранее свое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, настало время международному сообществу выбрать сторону. Он призвал "признать новое демократическое правительство" во главе с оппозиционером Хуаном Гуайдо. "Либо вы вместе с силами свободы, либо вы в союзе с [венесуэльским лидером Николасом] Мадуро и его хаосом", - сказал он. Глава американской дипломатии добавил, что "русские решили поддержать режим Мадуро". В связи с этим он призвал Россию изменить позицию.

До этого ряд европейских стран выдвинул ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Это сделали Испания, Германия, Франция и Великобритания. Евросоюз также готов сделать подобное заявление. Они потребовали от венесуэльского лидера в течение восьми дней объявить о досрочных выборах. В противном случае они пообещали вслед за США признать Хуана Гуайдо президентом республики.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Кроме того, само ведомство также выступило с заявлением. Там подчеркнули, что США дирижируют странами Евросоюза. "Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Этому необходимо положить конец", - отметили там.