Пострадавших десятки: под Саратовом во время праздника произошел взрыв

Госпитализированы семь человек

Взрыв котла произошел в кафе в Саратовской области. В результате пострадали от 35 до 40 человек. Причиной стало несоблюдение техники безопасности, рассказали в МЧС.

Инцидент произошел в кафе "Рандеву" в населенном пункте Лысые Горы. Все пострадавшие получили ожоги. Шестерых госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. В их числе трое детей.

Как передает ТАСС, пострадавшие получили ожоги. Некоторым из них требуется пересадка кожи. Врач хирургического отделения Лысогорской районной больницы заявил, что к ним поступили 16 человек. Из них семь в очень тяжелом состоянии. "У одного мужчины 90% ожогов тела, у второго - 70%, у третьего - 50%", - отметил он.

Взрыв произошел в тот момент, когда посетители кафе отмечали день рождения. Взорвался газовый котел в подсобном помещении. Это привело к возгоранию на площади пяти квадратных метров. После этого открытое горение было ликвидировано.