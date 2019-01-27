Разломился пополам: в Сети появилось видео крушения Ту-22М3

Во время ЧП погибли три члена экипажа

В интернете появилась видеозапись крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, которое произошло 22 января на военном аэродроме гарнизона Высокий.

На кадрах видно, что во время посадки самолет разламывается на две части и загорается.

Авиакатастрофа произошла 22 января во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Погибли три члена экипажа, еще один летчик находится в больнице. По предварительным данным Минобороны, причиной ЧП могло стать попадание самолета в снежный заряд.