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Разломился пополам: в Сети появилось видео крушения Ту-22М3

10:40
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Во время ЧП погибли три члена экипажа

В интернете появилась видеозапись крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, которое произошло 22 января на военном аэродроме гарнизона Высокий.

На кадрах видно, что во время посадки самолет разламывается на две части и загорается.

Авиакатастрофа произошла 22 января во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Погибли три члена экипажа, еще один летчик находится в больнице. По предварительным данным Минобороны, причиной ЧП могло стать попадание самолета в снежный заряд.

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Момент крушения Ту-22М3
Момент крушения Ту-22М3
Момент крушения Ту-22М3
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