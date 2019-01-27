В Петербурге прошел парад в честь годовщины снятия фашистской блокады

Ветераны вспоминают пережитые 900 дней страха и голода

В воскресенье - 75-ая годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этих событиях вместе с жителями Санкт-Петербурга вспоминает вся страна. В северной столице прошел торжественный парад. Среди зрителей на Дворцовой площади были блокадники, ветераны. Сегодня они вновь вспоминают о том, как пережили эти страшные 900 дней.

Дворцовая площадь - сердце северной столицы, города, который почти 900 дней держал оборону и не сдался. Холод и пронизывающий ветер участникам тех событий сегодня кажутся совсем уж мелочью. До начала парада память погибших почтили минутой молчания.

Город ждал своих освободителей, выживал как мог. Электричество, тепло и воду отключили. Квартиры отапливали мебелью, книгами. А вот ни одного дерева в знаменитых парках и садах не срубили - общеизвестный факт. Еда тоже закончилась быстро. Единственная связь со страной - дорога жизни. Самая низкая за все время блокады норма хлеба для горожан - 125 граммов. Тем, кто не работает. В пищу шло все - от старых ремней, из которых пытались варить суп, до столярного клея, его давали детям вместо леденцов. Его называли блокадным шоколадом. Настолько люди были изобретательными. кожаные пластины шестеренки, ремни, из этого варили суп.

Блокада меняла облик горожан, но не меняла главного - они всегда оставались людьми. Погибших, по официальным подсчетам, больше шестисот тысяч, историки говорят о полутора миллионах.

"Это не то слово, понимаешь, это не то слово. Валялись люди. Это очень страшно. Сначала, конечно, я, наверное, месяца два не могла привыкнуть к этому, что они больше не встанут. Я не могла привыкнуть, я просто плакала", - рассказала блокадница Валентина Иванова.

Жизнь не останавливалась. В блокадном Ленинграде влюблялись, выходили замуж, рожали детей. В одном лишь 42-ом на свет появились почти 13 тысяч. Борис Николаевич матери почти не помнит. Она умерла, когда ему было два года. Чтобы спасти ребенка от голодной смерти, кто-то из знакомых отвез его в детский дом.

"Написала только мое имя - и все, и к себе домой уехала. Этого я не помню. Я только помню, как меня везли на саночках - еще снег был. А как я на крыльце сидел, я не помню. Зима была, январь был", - поделился блокадник Борис Январский.

Отсюда и фамилия на всю жизнь - Январский. Уже затем установил настоящую, но менять не стал. История блокадного Ленинграда - это прежде всего история людей.

"Стою в парадной. Шум, бой, падают кругом, а меня не держит эта парадная - хочу уйти. Меня вытолкали и я побежала. Побежала это слишком сказано. Я пошла. и в эту парадную попал снаряд. Это в жизни я никогда не забуду. Это крик, вой, по-моему, там мясорубка просто была", - продолжает Иванова.

За время блокады по городу было выпущено 150 тысяч снарядов. Бомбили всегда с Южной и Юго-Западной сторон. Именно поэтому противоположные участки улиц считались наиболее опасными. После войны таблички закрасили, пытаясь забыть ужасы тех дней. Однако в 60-х несколько нанесли вновь - как дань памяти. Но вот в наши дни память эта многим покоя почему-то не дает.

Немецкая Süddeutsche Zeitung, а вслед за ней некоторые другие европейские СМИ парад по случаю полного снятия блокады назвали "неуместно торжественным". Мол, жертв оплакивать нужно, а они празднуют. Дни памяти и скорби в нашем календаре тоже есть, 22 июня, например. Но 27 января для Ленинградцев день их Победы.

"Все стреляло. Представляете, лучше салюта я в мире не видела. Все кричали, все ликовали. Люди были ослаблены. Не было такой силы жизненной, но все ликовали. Это был День Победы, победы для города, для нас", - рассказала "ТВ Центру" блокадница Наталия Пименова.

Вот и сегодня небо над вечерним Петербургом раскрасят тысячи залпов праздничного салюта. Прославляя подвиг ленинградцев.

Матвей Шестаков, Анна Морозова, "ТВ Центр".