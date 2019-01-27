Снегопад в столице обновил рекорд 70-летней давности

Желтый уровень опасности продолжает действовать в столице, снегопад закончится только утром в понедельник

В аэропортах отменяют десятки рейсов, на дорогах массовые ДТП. Столичный регион накрыл мощнейший за последние почти 70 лет снегопад. В Москве сегодня продлен желтый уровень опасности. На улицах метели, сильный ветер и гололедица. На борьбу со стихией вышли 12 тысяч единиц спецтехники - на треть больше чем обычно.

Медленно, но верно снегопад превратился не просто в стихию - обновил суточный рекорд 70 летней давности. За прошедшие 24 часа в столице выпало 10 миллиметров осадков. Сегодня ожидается еще столько же. А это, как говорят, синоптики, половина месячной нормы.

Москвичам, в отличие от жителей других регионов, которые оказались во власти циклона, повезло - снег пришел в столицу в выходные.

Причина такого мощного снегопада - балканский теплый влажный воздух. Циклон уже принес обильные осадки и в другие центральные области России - в Смоленскую, Тверскую, Рязанскую и Саратовскую. Теперь очередь Московского региона бороться со стихией. На столичных улицах работает около 12 тысяч спецтехники, передает "ТВ Центр".

"Снег уже вывозится. Прометание каждые 3-4 часа. На особо опасных участках дежурят тягачи, помогают машинам разъезжаться. К сожалению, очень много длинномеров, фур из южных регионов приезжают на летней резине, что, естественно, затрудняет движение", - рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги Москвы" Александр Орешкин.

Коммунальщики просят автомобилистов без необходимости не пользоваться личным транспортом. Не только сегодня, но и завтра. По прогнозам, снегопад прекратится только к утру понедельника. И нужно будет очистить улицы от снега. Ведь в последние дни января москвичей ждет и еще одно испытание.

"И после вот этого снегопада мы ждем на следующей неделе такую достаточно мощную волну тепла. То есть к 30, 31 числам температура в Москве может уже даже быть положительной - около нуля в центре Москвы до плюс одного, плюс двух. А по области - от нуля до минус пяти", - сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Это значит, что снег начнет таять. Такие перепады температуры принесут другую опасность - гололед на дорогах и тротуарах. И падающие сосульки с крыш. Поэтому у коммунальщиков работы будет много и после окончания снегопада.

А тем временем, балканский циклон передвигается на север, северо-восток от Москвы. Поэтому снежную эстафету принимают Владимирская и Ярославская области.

Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".