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В Москве вспоминают жертв Холокоста

11:04
  • воскресенье
  • 27 января 2019

74 года назад советская армия освободила узников Освенцима

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти - Освенцим.

По разным оценкам, за годы войны в концлагере погибли от полутора до четырех миллионов человек, 90 процентов из них - евреи. Точное количество жертв так и не удалось установить. Большинство документов было уничтожено фашистами. Памятные мероприятия пройдут сегодня во многих странах мира, передает "ТВ Центр".

В Музее Москвы открыта мультимедийная выставка "Спасители". Она посвящена Праведникам народов мира - людям, которые в годы Второй мировой укрывали евреев на оккупированных фашистами территориях. Экспозиция рассказывает о жизни и подвиге 206 человек. Их имена расположены в центре - на табличках рядом со списками спасенных людей.

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