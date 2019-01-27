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Мадуро получил "удар" в спину от своих

12:21
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Поддержавшего Гуайдо военного атташе назвали изменником родины

Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, заявил Николас Мадуро. А итоги экстренного заседания Совета Безопасности ООН президент назвал "победой" страны. Ведь представитель США Майкл Помпео фактически сбежал - он покинул зал первым. Однако, пять часов переговоров закончились безрезультатно. Единственное, участники смогли публично высказать свою точку зрения на происходящее.

Даже митинги в Венесуэле проходят с латиноамериканскими страстями. Сторонники законно избранного президента Николаса Мадуро зажигательно танцуют, поют в его поддержку и недоумевают, откуда может взяться другой глава государства.

"Единственного и законного президента зовут Николас Мадуро. На выборах за него проголосовали 68 процентов населения. И мы признаем их результаты", - поделилась сторонница Мадуро.

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо оправдывается перед сторонниками. Накануне законные власти распространили информацию, согласно которой Гуайдо вел переговоры с официальными лицами страны.

"Я намерен встретиться со всеми функционерами, чтобы положить конец узурпации и провести свободные выборы. Говорил я с функционерами или нет? Ясно, что говорил", - заявил председатель Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Но самые частые переговоры у Гуайдо - с заокеанскими кураторами. Американская пресса разразилась статьями о том, что до того, как лидер оппозиции провозгласил себя главой государства, ему неоднократно звонил вице-президент США Майкл Пенс, сообщает "ТВ Центр"

А сам Гуайдо совершал секретные поездки в Вашингтон, который даже не скрывает своего вмешательства во внутренние дела суверенного государства. И своих европейских, то ли союзников, то ли вассалов втягивает в нарушение международного права.

Четыре государства-члена ЕС - Франция, Испания, Германия и Великобритания - как под копирку выдвинули Каракасу ультиматум: если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, эти страны признают главу национальной ассамблеи новым президентом Венесуэлы. Москва резко выступила против.

"Венесуэла не представляет угрозу миру. Если уж что и представляет угрозу миру, так это беззастенчивые агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента Венесуэлы", - заявил накануне постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.

Вашингтон уже даже назначил ответственного за восстановление демократии в Венесуэле. Об этом, конечно, народ Венесуэлы не просил. Но из-за океана виднее. Спецпредставителем США стал Эллиот Абрамс, политик с запятнанной и неоднозначной репутацией. Вот как в российском МИДе прокомментировали это назначение.

"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Очередной удар в спину законно избранному президенту нанесли свои же. Венесуэльская армия присягнула ему на верность. А вот военный атташе одного из посольств, полковник Хосу Луис Сильва заявил о разрыве отношений с Мадуро и призвал других представителей вооруженных сил страны признать президентом Гуайдо. В Каракасе это назвали госизменой и не сильно удивились, что сообщение о предательстве пришло из диппредставительства Венесуэлы в Вашингтоне.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Жители Венесуэлы
Жители Венесуэлы
Заседание ООН
Заседание ООН
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Майк Помпео
Майк Помпео
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс
Митинг в Венесуэле
Митинг в Венесуэле
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
Митинг в Венесуэле
Митинг в Венесуэле
Полковник Венесуэльской армии Хосу Луис Сильва
Полковник Венесуэльской армии Хосу Луис Сильва
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