Мадуро получил "удар" в спину от своих

Поддержавшего Гуайдо военного атташе назвали изменником родины

Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, заявил Николас Мадуро. А итоги экстренного заседания Совета Безопасности ООН президент назвал "победой" страны. Ведь представитель США Майкл Помпео фактически сбежал - он покинул зал первым. Однако, пять часов переговоров закончились безрезультатно. Единственное, участники смогли публично высказать свою точку зрения на происходящее.

Даже митинги в Венесуэле проходят с латиноамериканскими страстями. Сторонники законно избранного президента Николаса Мадуро зажигательно танцуют, поют в его поддержку и недоумевают, откуда может взяться другой глава государства.

"Единственного и законного президента зовут Николас Мадуро. На выборах за него проголосовали 68 процентов населения. И мы признаем их результаты", - поделилась сторонница Мадуро.

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо оправдывается перед сторонниками. Накануне законные власти распространили информацию, согласно которой Гуайдо вел переговоры с официальными лицами страны.

"Я намерен встретиться со всеми функционерами, чтобы положить конец узурпации и провести свободные выборы. Говорил я с функционерами или нет? Ясно, что говорил", - заявил председатель Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Но самые частые переговоры у Гуайдо - с заокеанскими кураторами. Американская пресса разразилась статьями о том, что до того, как лидер оппозиции провозгласил себя главой государства, ему неоднократно звонил вице-президент США Майкл Пенс, сообщает "ТВ Центр".

А сам Гуайдо совершал секретные поездки в Вашингтон, который даже не скрывает своего вмешательства во внутренние дела суверенного государства. И своих европейских, то ли союзников, то ли вассалов втягивает в нарушение международного права.

Четыре государства-члена ЕС - Франция, Испания, Германия и Великобритания - как под копирку выдвинули Каракасу ультиматум: если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, эти страны признают главу национальной ассамблеи новым президентом Венесуэлы. Москва резко выступила против.

"Венесуэла не представляет угрозу миру. Если уж что и представляет угрозу миру, так это беззастенчивые агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента Венесуэлы", - заявил накануне постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.

Вашингтон уже даже назначил ответственного за восстановление демократии в Венесуэле. Об этом, конечно, народ Венесуэлы не просил. Но из-за океана виднее. Спецпредставителем США стал Эллиот Абрамс, политик с запятнанной и неоднозначной репутацией. Вот как в российском МИДе прокомментировали это назначение.

"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Очередной удар в спину законно избранному президенту нанесли свои же. Венесуэльская армия присягнула ему на верность. А вот военный атташе одного из посольств, полковник Хосу Луис Сильва заявил о разрыве отношений с Мадуро и призвал других представителей вооруженных сил страны признать президентом Гуайдо. В Каракасе это назвали госизменой и не сильно удивились, что сообщение о предательстве пришло из диппредставительства Венесуэлы в Вашингтоне.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".