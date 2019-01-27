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Российские военные привезли сирийцам школьные принадлежности

11:14
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Провинция Дераа серьезно пострадала от боевых действий

Российские военные в Сирии провели две гуманитарных акции. Теплые вещи и школьные принадлежности доставили в один из поселков провинции Дераа, передает "ТВ Центр".

Еще 500 продовольственных наборов получили жители района Арбин в Восточной Гуте. Он серьезно пострадал во время боевых действий. Раздача помощи проходила в воскресной школе при храме, который неоднократно обстреливали боевики. Там же наши военные медики организовали прием пациентов, всем нуждающимся выдали необходимые лекарства.

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