"Белые лебеди" пролетели над океаном

Самолеты Ту-160 отработали дозаправку топливом над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, морей Лаптевых, Баренцева и Карского, передает "ТВ Центр".

"Белые лебеди" в общей сложности находились в воздухе 15 часов. За это время экипажи провели дозаправку самолетов. Как отметили в Минобороны, все поставленные задачи выполнены. Во время полета летчики строго следовали Международным правилам использования воздушного пространства.