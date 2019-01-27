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"Белые лебеди" пролетели над океаном

11:18
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Самолеты Ту-160 отработали дозаправку топливом над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, морей Лаптевых, Баренцева и Карского, передает "ТВ Центр".

"Белые лебеди" в общей сложности находились в воздухе 15 часов. За это время экипажи провели дозаправку самолетов. Как отметили в Минобороны, все поставленные задачи выполнены. Во время полета летчики строго следовали Международным правилам использования воздушного пространства.

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