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Германия выделила блокадникам 12 миллионов евро

12:19
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Это добровольная акция

Правительство Германии выделило 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов войны в Санкт-Петербурге и создание международного центра встреч общественности двух стран. Часть средств передадут людям, которые пережили блокаду Ленинграда.

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение Берлина, передает "ТВ Центр".

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран", - говорится в заявлении министров.

Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что это не означает, что вопрос об индивидуальных выплатах блокадникам закрыт.

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