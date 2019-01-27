Германия выделила блокадникам 12 миллионов евро

Это добровольная акция

Правительство Германии выделило 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов войны в Санкт-Петербурге и создание международного центра встреч общественности двух стран. Часть средств передадут людям, которые пережили блокаду Ленинграда.

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение Берлина, передает "ТВ Центр".

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран", - говорится в заявлении министров.

Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что это не означает, что вопрос об индивидуальных выплатах блокадникам закрыт.