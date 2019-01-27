Во Франции новая протестная сила – движение "красных платков"

Манифестанты требуют остановить насилие в стране

Французская полиция жестко подавила очередную волну протестов "желтых жилетов", передает "ТВ Центр".

Манифестанты впервые планировали провести акции еще и в темное время суток. И даже согласовали их с властями. Однако ситуация вышла из-под контроля задолго до этого. Уже днём в городах начались массовые беспорядки и столкновения. В Париже - на площадях Бастилии и Республики. Ранение получил один из лидеров движения - Жером Родригез. В Бордо, Тулузе, Эвре - демонстранты жгли покрышки и мусорные баки. И даже пытались захватить полицейские участки. Усмирить толпу - правоохранителям удалось только ближе к ночи. Ну, а сегодня - во Франции ожидается новый марш. Правда, уже не "желтых жилетов", а "красных платков", которые требуют прекратить в стране насилие.