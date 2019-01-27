Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

Владимиру Васильевичу было 54 года

Скончался глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, передает ТВЦ.RU. Ему было 54 года.

Черников умер в ночь на воскресенье. Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщили в пресс-службе мэрии.

Телеканал "ТВ Центр" и редакция сайта выражают глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Васильевича.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Имел юридическое и экономическое образование. В 1998 году начал работать на телевидении, вел собственную программу "На дорогах России" на канале ВГТРК. Позднее он вспоминал, что работа на телевидении дала ему бесценный опыт общения с людьми и журналистами. Входил в состав директоров телеканала "ТВ Центр".

На работу в мэрию Москвы перешел в конце декабря 2010 года. Тогда он возглавил департамент СМИ и рекламы. В 2015-м назначен главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. С октября 2016 года — руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.