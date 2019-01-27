ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

12:14
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Владимиру Васильевичу было 54 года

Скончался глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, передает ТВЦ.RU. Ему было 54 года.

Черников умер в ночь на воскресенье. Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщили в пресс-службе мэрии.

Телеканал "ТВ Центр" и редакция сайта выражают глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Васильевича.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Имел юридическое и экономическое образование. В 1998 году начал работать на телевидении, вел собственную программу "На дорогах России" на канале ВГТРК. Позднее он вспоминал, что работа на телевидении дала ему бесценный опыт общения с людьми и журналистами. Входил в состав директоров телеканала "ТВ Центр".

На работу в мэрию Москвы перешел в конце декабря 2010 года. Тогда он возглавил департамент СМИ и рекламы. В 2015-м назначен главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. С октября 2016 года — руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Главное сегодня
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.