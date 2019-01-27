Появились подробности взрыва в кафе под Саратовом

Юбиляр погиб, 22 человека пострадали

Следователи задержали 46-летнюю женщину - арендатора кафе "Рандеву" в Саратовской области, где накануне произошел взрыв газового баллона. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧП случилось накануне в поселке Лысые горы в кафе "Рандеву", где 60-летний местный житель отмечал свой юбилей вместе с родственниками и друзьями. Всего в помещении находились 35 гостей и пять человек персонала. По предварительным данным, в подсобном помещении взорвался газовый баллон, а затем начался пожар, который распространился на площади 55 квадратных метров.

Юбиляр получил 90 процентов ожогов тела и скончался через несколько часов. Всего пострадали 22 человека, в том числе дети. В больнице находятся 13 человек, состояние четверых из них тяжелое. По данным ТАСС, причиной сильных ожогов у людей стал оплавившийся натяжной потолок. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.