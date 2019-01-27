"Извиняться будем?": в Сети вновь исказили слова чиновницы о россиянах

Глава СПЧ Подмосковья упрекнула россиян в недостаточном вкладе в бюджет

Глава Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич сообщила, что ее слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет" исказили и вырвали из контекста.

Свой полный ответ она разместила на странице в Facebook. "Отдельных представителей гражданского общества хочу спросить - ну чисто риторически - извиняться будем?", - написала Юденич.

Чиновница объяснила, что ее слова касались только конкретных архитекторов, которые просили порядка миллиарда рублей на свои "футуристические проекты", а не простых людей.

"К людям это вообще никак не относилось. Просто молодой человек взял, вырезал этот кусок фразы. Теперь он мне пишет, что он не понял, но он врет", - сообщила чиновница в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в интернете появилась видеозапись встречи Юденич с жителями подмосковного Королева, на которой поднимался вопрос о восстановлении исторического квартала города за счет госбюджета. "Вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько". Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?", - такие слова чиновницы распространились в СМИ.