Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Петербурге

На Невском пятачке в 1941 году воевал отец президента

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Глава государства возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке – это условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, с которого неоднократно предпринимались попытки прорвать блокаду города. Как пишет РИА Новости, на Невском пятачке в 1941 году воевал и отец президента - Владимир Спиридонович Путин.

Также глава государства возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. В планах у президента осмотреть юбилейную экспозицию "Ленрезерв" и посетить торжественный спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград".