"Бережем экологию": в Германии хотят отказаться от туалетной бумаги

Людям следует найти альтернативные средства гигиены

Немецкие СМИ предложили отказаться от туалетной бумаги и пользоваться биде и плошки с водой.

"Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы <…> уже давно существует еще более комфортная альтернатива – унитаз-биде", - пишет портал Süddeutsche Zeitung.

Журналисты подсчитали, что в год среднестатистическая семья расходует 93 рулона туалетной бумаги в год. Производители не используют старую бумагу для изготовления продукта, поэтому каждый раз закупают новую древесину. Это ведет не только к большим затратам, но и вредит экологии.