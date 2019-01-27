ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бережем экологию": в Германии хотят отказаться от туалетной бумаги

15:20
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Людям следует найти альтернативные средства гигиены

Немецкие СМИ предложили отказаться от туалетной бумаги и пользоваться биде и плошки с водой.

"Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы <…> уже давно существует еще более комфортная альтернатива – унитаз-биде", - пишет портал Süddeutsche Zeitung.

Журналисты подсчитали, что в год среднестатистическая семья расходует 93 рулона туалетной бумаги в год. Производители не используют старую бумагу для изготовления продукта, поэтому каждый раз закупают новую древесину. Это ведет не только к большим затратам, но и вредит экологии.

Читайте также:
Главное сегодня
Туалетна бумага
Туалетна бумага
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.