Названа причина смерти Владимира Черникова

По предварительным данным, у Владимира Черникова не выдержало сердце

В ночь на воскресенье скончался руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Ему было 54 года. По предварительным данным, от острой сердечно-сосудистая недостаточности, передает "ТВ Центр".

В московской мэрии Владимир Черников проработал последние восемь лет. Сначала возглавлял департамент СМИ и рекламы, затем занимался развитием туризма. Последние три года в его ведении были вопросы безопасности, при его личном участии Москве удалось на высоком уровне принять Чемпионат мира по футболу и другие важные мероприятия. Владимира Черникова всегда отличали отзывчивость, готовность прийти на помощь в любой ситуации и внимание к людям.

Телеканал "ТВ Центр" выражает соболезнования родным и близким Черникова. О дате похорон и месте прощания будет известно позднее.