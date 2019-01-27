ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина смерти Владимира Черникова

14:26
  • воскресенье
  • 27 января 2019

По предварительным данным, у Владимира Черникова не выдержало сердце

В ночь на воскресенье скончался руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Ему было 54 года. По предварительным данным, от острой сердечно-сосудистая недостаточности, передает "ТВ Центр".

В московской мэрии Владимир Черников проработал последние восемь лет. Сначала возглавлял департамент СМИ и рекламы, затем занимался развитием туризма. Последние три года в его ведении были вопросы безопасности, при его личном участии Москве удалось на высоком уровне принять Чемпионат мира по футболу и другие важные мероприятия. Владимира Черникова всегда отличали отзывчивость, готовность прийти на помощь в любой ситуации и внимание к людям.

Телеканал "ТВ Центр" выражает соболезнования родным и близким Черникова. О дате похорон и месте прощания будет известно позднее.

Главное сегодня
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.