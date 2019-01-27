Снегопад поставил москвичей на лыжи и сноуборды

Новички могут попробовать свои силы на горнолыжном симуляторе

В небывалом снегопаде, который продолжает засыпать столицу, есть и свои плюсы. Его последствиям совершенно точно будут рады любители зимних видов спорта. Хоть и в Москве нет высоких гор, это не повод забывать про лыжи и сноуборд.

Лыжная эпидемия в стране. В бикини, плавках... Рекорд Гиннеса по массовому спуску в купальниках побит. 2000 лыжников стартуют одновременно. Москва этой зимой тоже катается во всю. Инструкторы говорят, что лыжами и сноубордом не только никогда не рано начать заниматься. В Крылатском в этом году все пять склонов забиты под завязку.

"С утра приходят спортсмены, когда пустые трассы. Они арендуют склоны, ставят трассы. И слалом, слалом-гиганта катаются на них. Потом они уходят и здесь уже централизованно очень, много детских работает секций. Спортивных и не очень. А в основном приходят взрослые под вечер. Катаются, учатся", - рассказал старший инструктор по лыжам, тренер детской горнолыжной школы Крыловых Илья Парфенов.

Если на открытых трассах ждут снегопада и очень боятся влажности и морозов, здесь сухо и всего минус три градуса. Идеальная погода для катания. Комплекс "Снежком" в Красногорске работает круглый год. Но больше всего лыжников и сноубордистов именно зимой.

Самое дорогое – это снаряжение, говорят в магазинах. Спортивные, универсальны, мягкие и твердые лыжи. Стоимость полного комплекта начинается от 30 тысяч, передает "ТВ Центр".

"Всегда есть вариант купить дешевле. Можно купить со скидками в конце или с середины до конца зимнего сезона. Если бюджет ограничен, то мы всегда рекомендуем потратить его на ботинки. А лыжи купить либо в комиссионном магазине, подержанные", - советует эксперт по горным лыжам Андрей Шевченко.

Оказаться на олимпийский трассе или на склоне в Швейцарии можно с помощью горнолыжного симулятора. Он нужен для того, чтобы отработать движения, положения ног и почувствовать ритм.

Елена Макарова, Андрей Пашутин, Дмитрий Иванов, Вероника Ермолова и Георгий Могунов. "ТВ Центр".