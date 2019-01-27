Песков рассказал, что мешает России и Японии заключить мирный договор

Подписание этого документа – основная задача Москвы и Токио

Заключению мирного договора между Россией и Японией мешает поддержка Токио антироссийских санкций.

"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор. Нам нужно завершить Вторую мировую войну", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Представитель Кремля напомнил, что в прошлом году российский лидер Владимир Путин предложил подписать договор без предварительных условий, но Японию это прездложение не устроило, пишет "Интерфакс".

Мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за территориальных споров. Россия считает, что Южные Курилы (Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают.

22 января в Кремля состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Стороны подчеркнули, что заинтересованы в заключении мирного договора. Москва и готовы работать над созданием тех условий, которые будут приемлемы для народов обеих стран.