В московской многоэтажке взорвался газ

Пожарные спасли 11 человек

Газовый баллон взорвался в многоэтажном жилом доме на востоке Москвы, пострадал один человек. С верхних этажей дома спасли 10 человек.

ЧП произошло на четвертом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Хабаровская, дом 23, корпус 3. После взрыва начался пожар. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, огонь уже потушен.

Агентство "Москва" сообщает, что во время пожара в квартире "были слышны хлопки аэрозольных баллончиков". Квартира, где произошло ЧП, сильно захламлена.