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Собянин назвал смерть Черникова огромной потерей для Москвы

16:26
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Черников боролся с незаконной рекламой, блестяще провел ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Черникова главы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова.

"Огромная потеря для города. Кристально честный, настоящий профессионал, за годы работы в правительстве Москвы он сумел сделать удивительно много для обеспечения безопасности москвичей и благоустройства города", - говорится в сообщении мэра.

В частности, Черников избавил столицу от незаконной рекламы, безупречно провел ЧМ-2018 и ряд других фестивалей. "Память о Владимире Васильевиче Черникове навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Собянин.

О смерти Владимира Черникова стало известно 27 января. Ему было 54 года. По предварительным данным, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Источник ТАСС сообщает, что Черникова похоронят во вторник, 29 января, на Троекуровском кладбище.

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