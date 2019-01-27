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Обрушение перекрытий в пермской многоэтажке попало на видео

17:08
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Все жильцы дома эвакуированы и размещены в маневренном фонде

В 14-этажном кирпичном доме на улице Революции в Перми произошло обрушение перекрытий между последним этажом и крышей дома. Пострадавших жильцов и разрушенных квартир нет.

В доме проживают 230 человек, 150 из них были эвакуированы, в том числе 31 ребенок. Угрозы обрушения здания нет, но местные власти решили временно расселить людей в квартиры маневренного фонда. Специалисты должны осмотреть конструкции дома, чтобы понять, почему обрушились перекрытия.

На месте происшествия работают спасатели и работники администрации Перми. По периметру здания выставлена охрана, пишет "Интерфакс".

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