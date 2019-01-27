Путин движением руки остановил охранника

Глава государства хотел пообщаться с петербуржцами

Президент России Владимир Путин жестом остановил сотрудника Федеральной службы охраны, чтобы пообщаться с петербуржцами. Глава государства приехал в северную столицу на мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда.

На видео можно заметить, что Путин поприветствовал жителей города, а некоторым пожал руку. Отдельно глава государства поздоровался с маленькой девочкой, которая сидела у женщины на руках, пишет РИА Новости.

Ранее глава государства возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.