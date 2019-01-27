ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин движением руки остановил охранника

17:32
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Глава государства хотел пообщаться с петербуржцами

Президент России Владимир Путин жестом остановил сотрудника Федеральной службы охраны, чтобы пообщаться с петербуржцами. Глава государства приехал в северную столицу на мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда.

На видео можно заметить, что Путин поприветствовал жителей города, а некоторым пожал руку. Отдельно глава государства поздоровался с маленькой девочкой, которая сидела у женщины на руках, пишет РИА Новости.

Ранее глава государства возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

Новости по теме
Владимир Путин с охранниками
Владимир Путин с охранниками
Владимир Путин общается с петербурцами
Владимир Путин общается с петербурцами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.