"С праздником, непокоренный Ленинград": Путин обратился к землякам

Глава государства призвал хранить правду о блокаде

Президент России Владимир Путин выступил с речью в честь 75-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Он произнес ее перед спектаклем-концертом "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. К собравшимся в зале глава государства обратился "дорогие земляки".

"Да, конечно, жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, но и забыть того, что было в Ленинграде нельзя никогда. Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить непреступный город циничным измором, целенаправленным, осознанным истреблением сотен тысяч мирных граждан", - заявил Путин.

Президент призвал сделать все возможное, чтобы потомки не забыли тех страшных событий и не допустили, чтобы они повторились. "Даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными, никогда не будут дежурными. С праздником вас! С днем полного освобождения непокоренного Ленинграда от вражеской блокады", - заключил глава государства.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и была полностью снята 27 января 1944 года. За 900 дней погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.