В Бразилии срочно эвакуируют людей из-за угрозы прорыва другой дамбы

Из-за пятничной аварии погибли 37 человек, еще 200 числятся пропавшими без вести

В бразильском штате Минас-Жерайс объявили тревогу из-за возможного прорыва другой дамбы. Авария на первой плотине произошла в пятницу, 25 января.

В связи с этим поиск ранее пропавших без вести временно приостановлен. Специалисты нашли в дамбе трещину, которую дало переполненное водой сооружение. На данный момент ведется эвакуация местного населения – это 24 тысячи человек, пишет РИА Новости.

Прорыв первой плотины произошел в пятницу утром, на улицы хлынули грязевые потоки. Системы аварийного предупреждения не сработали. По последним данным, 37 человек погибли и еще 250 пропали без вести. Власти региона объявили трехдневный траур.