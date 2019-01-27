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Честь Скабеевой защитят на дуэли

19:38
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Обидчика журналистки вызвал на дуэль российский сенатор

Российский сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата Борислава Березу на дуэль. В четверг он толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.
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"Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой", - приводит слова Морозова Ura.ru, которые он опубликовал в Facebook.

Впоследствии администрация соцсети удалила этот пост. Морозов сообщил, что решит этот "технический вопрос", а его предложение к Березе остается в силе. Если Совфед не согласует поездку сенатора на Украину, то дуэль пройдет в третьей стране. "Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос", - приводит слова Морозова "Говорит Москва".

Береза отреагировал на вызов российского сенатора и назначил время и место встречи - четвертое февраля в 12:00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.

"А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", - написал украинский политик.  

24 января Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда она пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти.

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