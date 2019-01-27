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Мощный взрыв прогремел в Гааге (видео)

20:22
  • воскресенье
  • 27 января 2019

В результате взрыва разрушен жилой дом

В жилом доме в Гааге в воскресенье вечером прогремел мощный взрыв. Ударной волной разрушен фасад здания и межэтажные перекрытия.

По данным голландского телеканала RTL Nieuws, из-под завалов извлекли двух человек. Спасатели не исключают, что под ними могут оставаться люди. Поиски затрудняет опасность обрушения соседних секций дома.

На кадрах с места происшествия видно, что взрыв произошел в трехэтажном доме в районе Лакквартир на востоке Гааги. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа.

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