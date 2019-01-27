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Видео с места похищения картины Куинджи из Третьяковки

21:52
  • воскресенье
  • 27 января 2019

Грабитель подошел к картине, на глазах у посетителей снял ее со стены и ушел

В Москве разыскивают похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Ограбление произошло в воскресенье вечером в Третьяковской галерее, сообщает ТВЦ.RU.

Мужчина под видом музейного работника подошел к картине, спокойно снял ее со стены, вынул из рамы и унес. Смотрители зала обратили внимание на случившееся только спустя несколько минут. При этом, как рассказывают очевидцы, все произошло на глазах многочисленных посетителей.

"Парень одет был просто: рубашка "ботанская" и штанишки, как работник музея. С "покерфейсом" бодрым шагом он подошел к картине и снял ее со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли — криков нет, может, работник меняет картину", - передает слова одного из посетителей Газета.ru.

Позднее в столичном МВД уточнили, что похитителей было двое. Сейчас их разыскивает полиция. 

По стечению обстоятельств, именно сегодня, 27 января, отмечается 177-летие со дня рождения Архипа Куинджи. Картина "Ай-Петри" писалась им в 1898–1908 годах. Ее специально привезли из Санкт-Петербурга для выставки работ выдающегося художника.

Как сообщает агентство "Москва", полотно застраховано на сумму 12 млн рублей.

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Полиция в здании Третьяковской галереи, из которой похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Полиция в здании Третьяковской галереи, из которой похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Полиция в здании Третьяковской галереи
Полиция в здании Третьяковской галереи
Полиция у здания Третьяковской галереи
Полиция у здания Третьяковской галереи
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Полиция у здания Третьяковской галереи
Полиция у здания Третьяковской галереи
Полиция в здании Третьяковской галереи
Полиция в здании Третьяковской галереи
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