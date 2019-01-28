Гуайдо тайно подговаривает военных предать Мадуро

Первым перебежчиком стал военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне

В противостоянии оппозиции и властей Венесуэлы наступила пауза. В Каракасе на улицах спокойно, однако провозгласивший себя президентом Хуан Гуайдо пообещал устроить новые протесты. Законный лидер Николас Мадуро заявил, что не намерен выполнять условия ультиматума от стран ЕС, которые дали 8 дней на объявление даты досрочных выборов. Тем временем The Washington Post пишет, что Гуайдо провел тайные переговоры с венесуэльскими военными, пытаясь склонить их на свою сторону. Но армия остается верна присяге, передает "ТВ Центр".

Оппозиция во главе Хуаном Гуайдо фактически объявила о своей амнистии. В соцсети президент-самозванец опубликовал ссылку на законопроект, который в случае победы мятежников вступит в силу. Теперь документ активно распространяется в интернете с призывом к сторонникам Николаса Мадуро, в том числе солдатам и полицейским, сменить лагерь и поддержать Гуайдо. Первым перебежчиком стал военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Сильва. Теперь из Америки он призывает коллег поступить точно так же.

"Единственное решение для Венесуэлы в том, чтобы национальная ассамблея провозгласила Хуана Гуайдо временным президентом. Другого решения нет", - заявил Хосе Луис Сильва.

В Министерстве обороны Венесуэлы поступок атташе-перебежчика уже назвали государственной изменой и трусостью. Однако Гуайдо дарит всем изменникам прощение, под предложенную амнистию попадают не только бывшие сторонники Мадуро, но и нарушители порядка во время столкновений с полицией, и откровенные преступники. Легитимные власти опасаются не только роста напряжения внутри страны, но и возможного вторжения. В Венесуэле намечены масштабные военные учения, смотр подразделений лично проводит президент Мадуро.

Опасения понятны. Из Вашингтона звучат намеки на применение военной силы. США, Израиль и ряд других стран заявили о признании Гуайдо новым президентом Венесуэлы. Четыре государства-члена ЕС - Франция, Испания, Германия и Великобритания - как под копирку выдвинули Каракасу ультиматум: если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, то они тоже последуют примеру Соединенных Штатов.

"Позиция Европы - наглая, бесхарактерная, непрезентабельная. Она должна отозвать свой ультиматум. Никто не ставит нам ультиматумы. Европейская элита не представляет европейский народ. У нас есть большие друзья в Европе. А лидеры Европы - подхалимы, стоящие на коленях перед политикой Дональда Трампа", - заявил Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео в Совбезе ООН призывал все ведущие страны отключить Венесуэлу от своих финансовых систем, ведь, якобы, ситуация в этом государстве представляет угрозу миру. Пять часов переговоров к результату не привели, во многом благодаря позиции России и Китая.

"Мы категорически возражаем против любого внешнего вмешательства. Мы категорически возражаем против каких-либо ультиматумов. Что нам надо, так это подвинуть политические стороны в Венесуэле к разрешению кризиса мирным путём и нормализовать ситуацию в стране", - отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

В МИД России уже обратили внимание на "срежиссированность" заявлений от западных стран. На Смоленской площади считают, что таким образом нагнетается внутриполитическая обстановка в Венесуэле, в том числе стимулируются наиболее радикальные настроения.

Пётр Вершинин. Сергей Псурцев. Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".