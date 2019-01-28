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Звонки о минировании школ и больниц охватили всю Сибирь

08:36
  • понедельник
  • 28 января 2019

Полиция проверяет каждый звонок и сообщение

В ряде регионов Сибири с утра 28 января прокатилась волна "минирования" школ, больниц и других социально значимых учреждений. Анонимные звонки и сообщения поступали в Алтайском крае, в республиках Алтай и Хакасия, Иркутской, Новосибирской и Омской областях.

Правоохранительные органы проверяют каждое сообщение. Проводится эвакуация людей. В Омске, Красноярске школьников отпустили домой. Ведется поиск злоумышленников.

Источник "Интерфакса" в силовых структурах утверждает, что сообщения о "минировании" поступают по той же схеме, что и осенью 2017 года. Тогда анонимные звонки затронули 75 ил 85 регионов России. Все они оказались ложные.

На прошлой неделе волна "минирования" затронула ряд регионов Дальнего Востока, а также в Иркутскую область, Бурятию, Якутию и Забайкалье. Ни одна из угроз не подтвердилась.

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