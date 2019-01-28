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Подробности дерзкой кражи картины из Третьяковской галерии

08:23
  • понедельник
  • 28 января 2019

Преступника уже задержали

Чтобы увидеть работы Архипа Куинджи перед Третьяковской галереей в любую погоду выстраивались очереди. Сотрудникам даже пришлось продлить часы работы экспозиции. Но за несколько недель до окончания выставки в инженерном корпусе развернулся сюжет, уже  рассказанный в известном фильме Эльдара Рязанова. Кража картины "Ай-Петри. Крым" произошла среди белого дня на глазах десятков посетителей, передает "ТВ Центр".
Видео с места похищения картины Куинджи из Третьяковки

По словам свидетелей, на вид похитителю не больше 30 лет. Высокий молодой человек со светло-русыми волосами. Одет в синие джинсы и темную водолазку. В музей он вошел с пакетом в руках. А вышел, по всей видимости, уже с добычей. Вынести небольшую картину - 40 на 50 сантиметров - труда не составило. Позже стала появляться информация, что преступников было двое.

Как только стало известно о краже, Третьяковская галерея закрыла свои двери для посетителей. Всех выходящих тщательно досматривали, проверяли. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили вход сигнальной летной.

"Сотрудниками было установлено, что похищена работа Архипа Кунджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На месте, где висела "Ай-Петри. Крым", сейчас лишь пустое место. Картина застрахована на 12 миллионов  рублей, а рыночная ее стоимость, по оценке специалистов, может доходить до миллиона долларов.

Работы Куиджи высоко ценят не только в России. В 2008 году его "Берёзовая роща" ушла с нью-йоркского аукциона за 3 миллиона долларов. Впрочем, в ближайшее время, уверены эксперты, похищенное полотно вряд ли появится на торгах. 

"Третьяковская галерея готовит такое официальное заявление. Мы в экстренном порядке вносим эту работу Куинджи в реестр пропавших, похищенных предметов музейного фонда. Делаем это для предотвращения возможного вывоза работы за границу", - рассказал директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

Признанный мастер пейзажной живописи, еще при жизни картины Куиджи выставлялись в Третьяковской галерее. Искусствоведы подметили, что кража произошла в день рождения русского художника.  Предположили даже, что преступление совершил психически неуравновешенный человек. По другой версии, это мог быть чей-то заказ. Между тем, предполагаемый преступник задержан.

Анна Пешехонова, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" до похищения
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