Подробности дерзкой кражи картины из Третьяковской галерии

Преступника уже задержали

Чтобы увидеть работы Архипа Куинджи перед Третьяковской галереей в любую погоду выстраивались очереди. Сотрудникам даже пришлось продлить часы работы экспозиции. Но за несколько недель до окончания выставки в инженерном корпусе развернулся сюжет, уже рассказанный в известном фильме Эльдара Рязанова. Кража картины "Ай-Петри. Крым" произошла среди белого дня на глазах десятков посетителей, передает "ТВ Центр".

По словам свидетелей, на вид похитителю не больше 30 лет. Высокий молодой человек со светло-русыми волосами. Одет в синие джинсы и темную водолазку. В музей он вошел с пакетом в руках. А вышел, по всей видимости, уже с добычей. Вынести небольшую картину - 40 на 50 сантиметров - труда не составило. Позже стала появляться информация, что преступников было двое.

Как только стало известно о краже, Третьяковская галерея закрыла свои двери для посетителей. Всех выходящих тщательно досматривали, проверяли. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили вход сигнальной летной.

"Сотрудниками было установлено, что похищена работа Архипа Кунджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На месте, где висела "Ай-Петри. Крым", сейчас лишь пустое место. Картина застрахована на 12 миллионов рублей, а рыночная ее стоимость, по оценке специалистов, может доходить до миллиона долларов.

Работы Куиджи высоко ценят не только в России. В 2008 году его "Берёзовая роща" ушла с нью-йоркского аукциона за 3 миллиона долларов. Впрочем, в ближайшее время, уверены эксперты, похищенное полотно вряд ли появится на торгах.

"Третьяковская галерея готовит такое официальное заявление. Мы в экстренном порядке вносим эту работу Куинджи в реестр пропавших, похищенных предметов музейного фонда. Делаем это для предотвращения возможного вывоза работы за границу", - рассказал директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

Признанный мастер пейзажной живописи, еще при жизни картины Куиджи выставлялись в Третьяковской галерее. Искусствоведы подметили, что кража произошла в день рождения русского художника. Предположили даже, что преступление совершил психически неуравновешенный человек. По другой версии, это мог быть чей-то заказ. Между тем, предполагаемый преступник задержан.

Анна Пешехонова, Андрей Талалай. "ТВ Центр".