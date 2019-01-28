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В Москве резко потеплеет

08:41
  • понедельник
  • 28 января 2019

Морозы отступят в середине недели

Мощный снегопад в столице, который не прекращался более 2 суток, побил рекорд почти 70-летней давности. За выходные в городе выпала половина месячной нормы осадков, сугробы выросли до полутора метров. В аэропортах из-за метели было задержано и отменено несколько десятков рейсов, передает "ТВ Центр".

Все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. На уборку улиц выведено 13 тысяч единиц  техники. Между тем синоптики прогнозируют значительную оттепель в середине недели. В столице может потеплеть до +2 градусов.

Мощный снежный циклон продолжит оказывать влияние на регионы центральной России и Поволжья. В Саратовской области 28 января ожидают очередной снегопад, а также оттепель и туман, что может осложнить ситуацию на дорогах. На нескольких участках федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград уже ограничено движение.  На расчистку выведена дополнительная уборочная техника. В Волгоградской области людей из снежного плена вызволяли военные, замело дорогу сразу к нескольким поселкам.

В Калуге натиска стихии не выдержала крыша автозаправки, навес рухнул под тяжестью снега.  Никто не пострадал. А в Ярославле для улучшения ситуации на дорогах автомобилистам предложили пересесть на общественный транспорт, для бесплатного проезда достаточно предъявить кондуктору водительское удостоверение.

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