Раскрыты детали задержания похитителя картины Куинджи

Похититель спрятал картину на стройке

Похитителя картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" задержали в подмосковном поселке Заречье. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Правоохранительным органам также удалось обнаружить картину – ее нашли на территории стройки в Одинцовском районе. Подозреваемый рассказал, что украл картину из корыстных побуждений, пишет "Газета.Ru".

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По данным источника агентства "Москва", картина была застрахована на 12 миллионов рублей. Полиция намерена найти соучастников преступления, расследование дела продолжается.

Накануне из Третьяковской галереи в Москве пропала картина художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Злоумышленник на глазах у посетителей достал полотно из рамы и унес его. Никаких вопросов мужчина не вызвал, поскольку все приняли его за работника музея.