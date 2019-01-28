Потребительская корзина станет дороже на треть

Врачи бьют тревогу из-за диабета и избыточного веса у россиян

В потребительскую корзину россиян предложили добавить больше мяса, рыбы, творога и яиц, а количество хлеба, сахара, соли и растительных жиров, наоборот, сократить. Если эти предложения будут приняты, то к 2021 году продуктовый минимум подорожает на 30 процентов.

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предложил увеличить содержание творога и яиц на 14 процентов, овощей и фруктов – на 17 процентов, рыбы – на 16 процентов, мяса – на пять процентов, пишет газета "Известия". Это предложение рекомендовано в связи с тем, что в России резко увеличилось количество человек, страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, комментируя данное предложение, отметил, что увеличится объем дорогих продуктов питания и поэтому в каждом регионе России цена у потребкорзины будет разной. Самой дорогой она будет на севере.