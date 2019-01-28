На сколько повысят пособия ветеранам и инвалидам

С 1 февраля их размер вырастет на 4,3 процента

Правительство России распорядилось повысить с 1 февраля размер пособий ветеранам, инвалидам и россиянам с детьми на 4,3 процента. В минувшем году коэффициент индексации составил 1,025.

В документе также отмечается, что порядок индексации распространяется и при обязательном социальном страховании от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля вырастут детские пособия, ежемесячные выплаты по уходу за первенцем, ветеранам боевых действий, узникам фашизма, Героям СССР и России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.