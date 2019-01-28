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Лидер украинского отбора на "Евровидение" попала в скандал из-за концертов в России

09:42
  • понедельник
  • 28 января 2019

Радикально настроенные украинцы напали на MARUV

Фаворит украинского отбора на "Евровидение-2019" певица Анна Корсун, более известная как MARUV, едет с концертами в Россию. Артистка выступит в Москве и Санкт-Петербурге.
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Концерты запланированы на апрель. "Будет пушка", - прокомментировала предстоящий тур артистка, которой прочат победу в национальном отборе.

Однако на Украине восторг Анны предстоящими выступлениями в России не разделяют. В Сети разгорелся скандал. Радикально настроенные украинцы обвиняют MARUV в отсутствии патриотизма.

Между тем в России Корсун поддержали. Как заявил в беседе с ТВЦ.ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян, Анна поступает очень смело.

"Она прекрасно знает, что впереди решающее голосование, которое может позволить ей поехать на Евровидение от Украины, но несмотря на это она собралась в тур по России. Конечно ей уже досталось от неадекватов, которые ругают любые попытки украинских артистов сблизиться с российскими зрителями. Те же Ани Лорак и Светлана Лобода уже давно доказали, что прятаться друг от друга нам не надо. Мы подобными концертами обогащаем культуру наших стран. Нужно отбросить политику и с помощью культурных мероприятий протягивать мосты дружбы между Россией и Украиной. Вражда не может длиться вечно и всегда нужно искать пути, которые ее смогут побыстрее прогнать", - заявил общественный деятель.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Право принимать шоу Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай в прошлом году.

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