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В Раде заявили о захвате Украины инопланетянами

10:28
  • понедельник
  • 28 января 2019

Они издеваются над людьми и уничтожают экономику

Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович уверен, что нынешние власти захватили Украину и издеваются над ее населением.

"Мы захвачены. Может, это какие-то инопланетяне под видом людей, я не знаю, но она захвачена. Они издеваются над страной, уничтожают ее экономику, выселяют за границу молодежь, ссорятся со всеми государствами", - заявил он телеканалу "112 Украина".

Рабиновича возмущает тот факт, что "наглые рожи" пришли к власти и делают то, что им вздумается, нарушая все законы. В частности, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун занимает должность уже третий год вместо трех месяцев.

"Как санитарка из Вирджинии… по законам Украины не имеющая право больше трех месяцев занимать должность исполняющей обязанности, находится там третий год, и никто не гавкнет?", - отметил депутат.

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