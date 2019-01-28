"Будет девочка": 49-летняя Дженнифер Энистон впервые станет матерью

Актриса решила воспитывать малыша одна

Актрису Дженнифер Энистон поздравляют с предстоящим прибавлением. По данным зарубежных СМИ, 49-летняя артистка в скором времени впервые станет мамой.

Как пишет таблоид Globe, Джен возьмет ребенка из детского дома. Актриса уже посетила два приюта в Мехико. Энистон прониклась теплыми чувствами к маленькой девочке. Известно, что малышке всего один год и один месяц.

По словам знакомых актрисы, Дженнифер влюбилась в девочку, как только ее увидела. Теперь осталось лишь оформить необходимые для удочерения документы, передает "Газета.ру".

Напомним, Энистон долгие годы пыталась зачать ребенка. По слухам, именно из-за отсутствия детей распался ее брак с Брэдом Питтом. Однако сама Дженнифер в одном из интервью заявила, что ее предназначение "не в рождении детей"