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Страшное пророчество Нострадамуса начало сбываться

11:18
  • понедельник
  • 28 января 2019

События в мире доказывают истинность его предсказаний

В СМИ сообщают о предсказаниях известного французского пророка Нострадамуса на 2019 год. Провидец сказал совсем немного.

По данным СМИ, Нострадамус предсказал, что этот год станет переломным для Европы. Произойдет смена взглядов и мировоззрения, а некоторые традиции изменятся или вовсе исчезнут.

Кроме того, пророк неожиданно предрек, что в России появится новый мировой центр. Он заявил, что таким центром станет Сибирь.

Более того, Нострадамус в своих предсказаниях намекал на информационные войны, утверждая, что "слово будет острее меча". Такие противоборства уже давно случаются в мире. Не так давно информационная война развернулась и продолжает вестись вокруг событий на Украине. Методы информационного давления и пропаганды используются в Венесуэле в связи с выборами президента.

Также он говорил об определенных духовных поражениях. Вероятно, здесь речь идет о церковном расколе, который произошел в Украине.

Некоторые СМИ пишут, что помимо всего прочего Нострадамус прогнозировал наступление конца света в 2019 году. Солнечная система должна будет пройти через галактическую ось. Это космическое явление уничтожит все живое на Земле.

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