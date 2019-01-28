"Законопослушный гражданин": опубликован допрос похитителя картины

Преступника схватили в ближайшем Подмосковье

Оперативники задержали подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Сейчас похититель даёт показания. ЧП произошло в воскресенье, 27 января, в день рождения художника. Экспонат сняли со стены прямо на глазах у посетителей, передает "ТВ Центр".

Сотрудники Третьяковской галереи могут больше не переживать. Картина Куинджи нашлась, причем не так уж и далеко в Одинцовском районе. Вернется ли она в Лаврушинский, на выставку, пока неизвестно. Впрочем, сейчас есть вопросы и поважнее.

Сообщение о задержании подозреваемого пришло рано утром. Сначала нашли объявленный в розыск автомобиль, а затем и похитителя. Он тут же рассказал, что спрятал картину на стройке. Видео допроса опубликовал сайт МВД.

- За что задержаны?

- Без понятия.

- Какое преступление свершили?

- Я не свершаю преступлений. Я законопослушный гражданин России.

- Вы ранее судимы?

- Нет

- Привлекались к уголовной ответственности?

- Нет. Я не нарушаю Конституцию и закон России.

В каком сейчас состоянии картина, пока не сообщается. Зато есть интересная информация о злоумышленнике. Оказывается, он уже задерживался столичной полицией, всего месяц назад, за хранение наркотиков.

"Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался московскими полицейскими за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела. На момент задержания находился под подпиской о невыезде", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всю ночь в Лаврушинском работали следователи, здесь же была и директор галереи. Благодаря камерам наблюдения стало понятно, как выглядит похититель. Вполне приличный молодой мужчина, ничем особо не выделяющийся. Главное - чрезвычайно спокойный. По галерее он передвигался, как ни в чем не бывало. Без спешки вынул картину из рамы, и не торопясь, покинул здание.

После первых же сообщений о краже многие вспомнили фильм "Старики-разбойники". Произошедшее в Третьяковке почти полностью повторяло киносценарий. Действующая экспозиция, множество посетителей. Правда, в реальности, судя по комментариям в соцсетях, никто так и не поинтересовался, куда уносят полотно. Более того, как только галерею закрыли на вход, а всех, кто уходил, начали тщательно проверять, основной версией собравшихся вообще была кража шубы. О том, что похитили "Крым" Куинджи заговорили чуть позже.

Ситуация была окончательно доведена до трагифарса, когда в интернете появились объявления о продаже именно этой картины. Причем не так уж и дорого - за два с половиной миллиона. На самом деле только страховая стоимость этой работы - 12 миллионов рублей. О рыночной можно только догадываться. Куинджи - очень ценится во всем мире, на одном из аукционов его "Березовая роща" ушла за 3 миллиона долларов.

Поскольку картину "Ай Петри. Крым" сразу же внесли в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда, она не смогла бы покинуть пределы страны. К тому же она очень известная, принадлежит Русскому музею, так что её сложно было бы продать даже на черном рынке.

Судя по всему, похищали картину исключительно под заказ. Как будут дальше развиваться события, пока неизвестно. Сейчас главное, что силовики с поставленной задачей справились. Полотно найдено, подозреваемый задержан. А о замечательной выставке Куинджи узнали даже те, кто о ней до сих пор не слышал. Отличный повод сходить в галерею.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".