Водителей Москвы попросили пересесть на метро из‑за рекордного снегопада

За минувшие выходные в городе выпала половина месячной нормы осадков

Небывалый циклон обрушился на центральную часть России. Снегопад, который бушевал в столице, побил рекорд почти 70-летней давности. За минувшие выходные в городе выпала половина месячной нормы осадков. На улицах полуметровые сугробы и снежные заносы. В аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов. Коммунальные службы работают круглосуточно.

Снегопад, который обрушился на столицу в выходные, стал самым мощным за последние 68 лет. Снежный покров, январская норма которого 37 сантиметров, оказался выше почти вдвое. Это ли не зимняя сказка, решили многие москвичи и отправились в выходные дни на прогулку.

Однако, для некоторых и выходные - все равно, что будни. Без личного автомобиля не обойтись. В таком случае перед выездом из дома небольшой, как принято сейчас говорить, квест. Сначала машину надо найти среди сугробов. Однако автомобилистов все же просят по возможности пересесть на общественный транспорт.

В выходные серьёзных дорожных затруднений удалось избежать. На московские улицы было выведено более 13 тысяч единиц спецтехники.

"Вывезли около 800 тысяч кубометров снега, это достаточно большое количество. Мы вынуждены были открыть временные сухие снегосвалки на территории промышленных предприятий и вдоль железной дороги в тем, чтобы увеличить оборот мусоровывозящей техники", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Масштабная уборка и во дворах. От снега необходимо очистить не только тротуары, но и крыши домов. Такую погоду в столицу принёс Балканский тёплый влажный циклон.

Дождались балканского потепления и в Калуге, где под тяжестью снега рухнула крыша на одной из автозаправок. Массовые ДТП на трассах в Твери и Туле. Снегопад атакует и Поволжье. В Волгограде на уборку вышла армия. Региональные дороги расчищают при помощи военных спецмашин.

Циклон внёс коррективы в работу аэропортов во многих городах центральной России. Больше 100 рейсов отменили и в столичных воздушных гаванях. А многие туристы увидели в эти дни в Москве настоящую русскую зиму. Например, школьники из Южной Кореи. Сначала ребята даже побоялись выходить из гостиницы, гиду пришлось объяснять, как им повезло. Погода для экскурсий прекрасная. Снег в ближайшие дни в столичном регионе будет не таким сильным. Температура - около ноля.

Павел Прокопенко, Ксения Федорова. "ТВ Центр".