Украина признала собственную немощь

Во всем винят транши МВФ

В Киеве состоялось массовое факельное шествие ультраправых. По улицам города прошли сотни молодых людей, выкрикивая националистические лозунги. Тем временем украинские власти распродают советское оборонное наследие. Все документы для производства особого вида электромагнитного оружия передали Саудовской Аравии.

В Киеве уже близилась полночь, когда сотни молодых людей с факелами под барабанный бой отправились маршем по центру города. Полиция не то, что не вмешивается, ее даже не видно. Ведь это идут националисты. А им на Украине можно все, передает "ТВ Центр".

Это шествие приурочили к 101-й годовщине подавления восстания большевиков на заводе "Арсенал". Руководство существовавшей с 1917 по 1920 годы Украинской народной республики с несогласными с режимом не церемонилось. Теперь к тому же призывает Руслан Кошулинский. На днях его выдвинули единым кандидатом в президенты от ультраправых объединений.

Спать жителям Киева радикалы не давали несколько часов. Их мало волнует, что в понедельник людям на работу. Простым украинцам надо кормить семьи и зарабатывать на оплату коммунальных услуг, которые дорожают как по часам. Очередное повышение тарифов произойдет уже в первом полугодии, причем сразу на десятки процентов. Таково требование МВФ и перечить ему украинские власти не могут, иначе не получат новый транш.

"Мы не в состоянии обслуживать навязанные нам долги МВФ. Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей, то есть вырубать лес, поднимать бесконечно тарифы. Все, что хочет МВФ, в принципе, она действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок, наши дети и внуки должны работать на обеспечение всей этой всемирной ипотеки", - заявил народный депутат Украины Вадим Рабинович.

Эксперты отмечают, что МВФ в лице Украины нашел очень удобного клиента, причем для этого даже пошел на нарушение своих же правил. Оценил уровень коррупции в стране как крайне высокий, но все же начал выдавать кредиты. Сколько из них доходит до адресатов, сказать сложно, долговая яма уже давно превратилась в топкое болото, но кредиторам это выгодно.

Тем временем умирающая промышленность, в том числе оборонная распродает последние остатки уникальных разработок за бесценок. Из последних новостей, КБ "Южное" передало Саудовской Аравии всю документацию на производство боеприпасов с генераторами импульсного электромагнитного излучения. То, что оружие XXI века теперь пойдет по миру в нарушение международных обязательств Украины, никого, похоже, не волнует. Отличился и Нацбанк Украины. Секретов, правда, никому не продавал. Зато выставил на аукцион свеженапечатанные гривны в неразрезанных листах на общую сумму почти 10 миллионов.

Покупателей пришлось искать долго. Не то, что на старинные монеты, которые украинец, воспользовавшись безвизом, пытался вывезти в Польшу. В последний момент предприимчивого туриста сняли с поезда Киев-Перемышль. 375 уникальных артефактов средневековья конфисковали. Зато бронзовый памятник Александру Суворову киевские власти сами готовы отправить за рубеж. Много лет монумент украшал территорию киевского военного лицея имени Богуна, но на днях был свергнут с постамента. Теперь его решили подарить Швейцарии, видимо, в напоминание о легендарном альпийском походе полководца.

Алексей Платонов. ТВ Центр.