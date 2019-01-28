В популярных марках баклажанной икры обнаружили нитраты

"Росконтроль" проверил консервы по все параметрам

Специалисты "Росконтроля" протестировали популярные марки баклажанной икры по более чем 30 параметрам качества и обнаружили нитраты во всех образцах, но их количество не опасно.

Меньше всего нитратов в икре от Bonduelle. Продукт этой марки также предпочтителен для людей, которые придерживаются специальной диеты. При изготовлении икры используются запеченные баклажаны, а не жареные.

В баклажанной икре марок Bonduelle, "Грядка удачи/Наша семья", "Дядя Ваня" и EKO обнаружили заниженное количество жира и соли, но это скорее достоинство продукта, чем недостаток, считают специалисты.

Все направленные на экспертизу образцы признаны качественными и рекомендованы к покупке, сообщили газете "Известия" эксперты "Росконтроля".