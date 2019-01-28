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Убитый в 2018 году певец стал отцом

11:24
  • понедельник
  • 28 января 2019

Девушка родила ребенка после смерти его отца

Возлюбленная американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, родила сына. Это событие произошло через семь месяцев после того, как исполнителя застрелили.

Роды прошли 27 января. Спустя три дня после годовщины рождения самого рэпера, которому исполнился бы 21 год, пишет TMZ.

Малыша назвали Гекюме. Это означает "иное состояние" или "вселенную мысли". Имя для сына успел придумать XXXTentacion.

Рэпер был убит в июне прошлого года. По подозрению в убийстве арестовали четырех человек.

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Американский рэпер XXXTentacion
Американский рэпер XXXTentacion
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