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В Сети появилось видео задержания похитителя картины Куинджи

11:19
  • понедельник
  • 28 января 2019

Мужчина утверждает, что ничего не крал

В интернете опубликовано видео задержания похитителя картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Она пропала накануне из Третьяковской галереи в Москве.
Раскрыты детали задержания похитителя картины Куинджи

В первой части видео заметно, как в Третьяковской галерее злоумышленник беспрепятственно подходит к картине, снимает ее со стены и уходит. Посетители галереи никак не реагируют на происходящее. Во второй части видео правоохранительные органы врываются в помещение в подмосковном поселке Заречье и задерживают подозреваемого.

"За что задержаны? Какое преступление совершили? Были ранее судимы?", - спросили мужчину. На все вопросы он ответил отрицательно.

По данным полиции, задержанный - 31-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Похищенную картину нашли на территории стройки в Одинцовском районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По данным источника агентства "Москва", картина была застрахована на 12 миллионов рублей.  

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