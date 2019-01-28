В Сети появилось видео задержания похитителя картины Куинджи

Мужчина утверждает, что ничего не крал

В интернете опубликовано видео задержания похитителя картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Она пропала накануне из Третьяковской галереи в Москве.

В первой части видео заметно, как в Третьяковской галерее злоумышленник беспрепятственно подходит к картине, снимает ее со стены и уходит. Посетители галереи никак не реагируют на происходящее. Во второй части видео правоохранительные органы врываются в помещение в подмосковном поселке Заречье и задерживают подозреваемого.

"За что задержаны? Какое преступление совершили? Были ранее судимы?", - спросили мужчину. На все вопросы он ответил отрицательно.

По данным полиции, задержанный - 31-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Похищенную картину нашли на территории стройки в Одинцовском районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По данным источника агентства "Москва", картина была застрахована на 12 миллионов рублей.