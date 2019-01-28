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Собянин открыл новые производственные линии на Лианозовском молочном комбинате

12:16
  • понедельник
  • 28 января 2019

Мэр оценил, как развивается предприятие

Современные технологии и масштабная программа модернизации. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Лианозовский молочный комбинат, передает "ТВ Центр".

Он является крупнейшим молочным предприятием в России и производит более тысячи тонн продуктов в сутки. Комбинат специализируется на десятках наименований, начиная от детского питания и молока, заканчивая фруктовыми йогуртами и сливками.

Завод обеспечивает продуктами не только столицу и область, но также экспортирует товары в Грузию, Белоруссию, Армению. Недавно Лианозовскому комбинату присвоили статус промышленного комплекса, это даёт право на городские льготы.

Мэр Москвы открыл новые производственные линии на молочном комбинате. "Я три года тому назад был, смотрю, как вы развиваетесь: новые линии вводите, новую продукцию создаете. Хотел поблагодарить от имени москвичей за вкусную продукцию, особенно детскую - она очень востребована москвичами", - отметил Сергей Собянин.

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Лианозовский молочный комбинат
Лианозовский молочный комбинат
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