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Российские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

11:45
  • понедельник
  • 28 января 2019

Малышей обогрели, накормили и показали ветеринару

Трогательная история из Хакасии. На одном из железнодорожных перегонов спасли пять щенков, передает "ТВ Центр".

Машинист, проходящего мимо состава, заметил  посторонний предмет на рельсах и сообщил дежурному. На месте обнаружили мешок, а в нем щенков. Их доставили в отделение полиции, где обогрели и накормили.
Щенков также осмотрел ветеринар. Несмотря на длительное нахождение на морозе, малыши здоровы.  Пока их приютили в конноспортивном клубе. А один щенок уже нашел хозяина. МВД проводит доследственную проверку по факту жестокого обращения с животными.

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