Российские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

Малышей обогрели, накормили и показали ветеринару

Трогательная история из Хакасии. На одном из железнодорожных перегонов спасли пять щенков, передает "ТВ Центр".

Машинист, проходящего мимо состава, заметил посторонний предмет на рельсах и сообщил дежурному. На месте обнаружили мешок, а в нем щенков. Их доставили в отделение полиции, где обогрели и накормили.

Щенков также осмотрел ветеринар. Несмотря на длительное нахождение на морозе, малыши здоровы. Пока их приютили в конноспортивном клубе. А один щенок уже нашел хозяина. МВД проводит доследственную проверку по факту жестокого обращения с животными.