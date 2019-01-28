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Умерла олимпийская чемпионка Нина Балдычева

11:38
  • понедельник
  • 28 января 2019

Спортсменка завоевала золото на ОИ-1976

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нина Балдычева скоропостижно скончалась на 72-ом году жизни. Спортсменка умерла 27 января в Санкт-Петербурге. О причинах смерти, дате и месте похорон пока не сообщается.

Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования всем родным и близким Балдычевой, передает ТАСС.

Балдычева - девятикратная чемпионка СССР. На Олимпийских играх 1976 года в австрийском Инсбруке она завоевала золотую медаль в женской эстафете в составе сборной СССР и бронзу в личной гонке на дистанции 5 километров. На Олимпиаде 1980 года Балдычева заняла второе место в эстафете.

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